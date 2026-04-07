Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Агент Голяна объяснил, почему Вахания не перешёл в «Динамо»

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, объяснил, почему не состоялся переход его клиента в московское «Динамо». Летом защитник присоединится к «Краснодару».

– Прошлым летом казалось, что Вахания перейдёт в «Динамо». Почему этого не случилось?
– Потому что «Ростов» к тому моменту уже продал Максима Осипенко и Николая Комличенко. Клуб не мог себе позволить отпустить трёх ключевых игроков в рамках одного трансферного окна. У нас был предварительный разговор с «Динамо», но мы приостановили переговоры по просьбе «Ростова».

Вахания воспринял эту ситуацию абсолютно нормально. Илья очень уважительно относится к «Ростову», он благодарен клубу за доверие и дорогу в большой футбол, поэтому переход в другой клуб он готов был совершать, полностью учитывая интересы «Ростова», — сказал Голяна в интервью Sports.ru.

