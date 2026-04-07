Агент шестерых игроков «Ростова» рассказал, как его клиенты реагируют на ситуацию в клубе

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы игроков «Ростова» Ивана Комарова, Даниила Шанталия, Андрея Ланговича, Германа Игнатова, Антона Шамонина и Ильи Жбанова, рассказал, как его клиенты реагируют на ситуацию в клубе. Ранее сообщалось, что у жёлто-синих возникли проблемы с финансированием из-за ухода инвесторов.

– Сейчас «Ростов» находится в не лучшем положении. Как это влияет на твою работу?

– За последние лет семь было три-четыре периода, когда «Ростов» находился не в лучшем состоянии. Футбол в России в целом порой демонстрирует турбулентность. Для меня это точно не повод останавливать работу. Если ты хочешь спросить, собираемся ли массово работать на выход игроков из «Ростова» или прекращать привозить игроков в структуру и академию, то я отвечу: «Нет». Я абсолютно спокойно отношусь к сложившейся ситуации в «Ростове», не вижу в ней ничего сверхъестественного. Клуб перешагнёт через трудности и дальше будет развиваться.

– Тебе не звонят игроки «Ростова»: «Василий, давайте искать новый клуб на лето»?

– Радикальных настроений точно нет. Игроки понимают, что в «Ростове» они прогрессируют, получают игровое время, поэтому капитализируют себя. В перспективе Андрей Лангович, Иван Комаров, Даниил Шанталий, Антон Шамонин теоретически могут поменять клуб, они востребованы, по ним ведутся определённые переговоры. Но мы не можем в один момент трудоустроить 60% команды, интересы клуба всегда должны быть в параллели с интересами игрока, — сказал Голяна в интервью Sports.ru.