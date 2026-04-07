Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Сборная Бразилии и Анчелотти согласовали новый контракт до 2030 года — ESPN

Итальянский специалист Карло Анчелотти останется тренером сборной Бразилии до 2030 года. Об этом сообщает ESPN. Ранее намерение продлить контракт уже было озвучено Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) и самим тренером.

По информации источника, конфедерация завершила согласование деталей нового контракта в начале этой недели и отправила проект Анчелотти. Теперь организация ожидает подписи тренера, чтобы объявить о продлении контракта ещё на четыре года – это должно произойти в ближайшие дни.

Отмечается, что специалист сохранил ту же зарплату на новый период действия контракта, о которой он договорился в мае 2025 года: € 10 млн в год. Данная сумма является самой высокой за всю историю тренерской работы в сборной Бразилии.

