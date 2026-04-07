Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ливерпулем» — L'Équipe

Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов начнёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» в стартовом составе. Об этом сообщает французское издание L'Équipe. Команды сыграют в среду, 8 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, Сафонов по-прежнему является фаворитом на выход в основе парижан в 1/4 финала ЛЧ, несмотря на результативную ошибку в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:1).

Ориентировочный стартовый состав «ПСЖ» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» по версии L'Équipe: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Материалы по теме
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android