Система полива газона включилась прямо по ходу матча «Крылья Советов» — ЦСКА

Прямо по ходу матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА случайно включилась система полива газона. Команды играют в эти минуты на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель данного противостояния отправится в финал Пути регионов, где сыграет с сильнейшей командой из пары «Зенит» — «Спартак».