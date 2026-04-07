«Фаворита в этой игре нет». Тренер «ПСЖ» Энрике — о матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».

«Неважно, кто фаворит, либо кого считают таковым. На этой стадии турнира, с таким соперником, невозможно заранее сказать, кто сильнее. Я не думаю, что нас можно назвать фаворитами: в прошлом году все говорили, что «Ливерпуль» был сильнее, но дальше прошли мы.

Какой «Ливерпуль» я ожидаю увидеть? Думаю, это может быть матч, похожий на прошлогодний, но игра может пойти по иному сценарию. Мы будем стремиться больше владеть мячом, чем «Ливерпуль», но понимаем, что это будет непросто в матче со столь сильным соперником, у которого есть качественные футболисты и грамотный тренер. Мы уже привыкли играть против английских команд, поэтому знаем, что это будет очень сложно. Мне сложно говорить о «Ливерпуле», Арне Слот очень хорошо выполняет свою работу. В чём-то мы похожи, но фаворита в этой игре нет», — приводит слова Энрике L'Équipe.