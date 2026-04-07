Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фаворита в этой игре нет». Тренер «ПСЖ» Энрике — о матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Неважно, кто фаворит, либо кого считают таковым. На этой стадии турнира, с таким соперником, невозможно заранее сказать, кто сильнее. Я не думаю, что нас можно назвать фаворитами: в прошлом году все говорили, что «Ливерпуль» был сильнее, но дальше прошли мы.

Какой «Ливерпуль» я ожидаю увидеть? Думаю, это может быть матч, похожий на прошлогодний, но игра может пойти по иному сценарию. Мы будем стремиться больше владеть мячом, чем «Ливерпуль», но понимаем, что это будет непросто в матче со столь сильным соперником, у которого есть качественные футболисты и грамотный тренер. Мы уже привыкли играть против английских команд, поэтому знаем, что это будет очень сложно. Мне сложно говорить о «Ливерпуле», Арне Слот очень хорошо выполняет свою работу. В чём-то мы похожи, но фаворита в этой игре нет», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android