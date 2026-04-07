Главная Футбол Новости

Крылья Советов — ЦСКА: Иван Олейников сократил отставание самарцев на 55-й минуте в матче 1/2 финала Кубка России

Комментарии

В эти минуты проходит матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена». Счёт 3:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'     0:2 Гонду – 35'     0:3 Гонду – 51'     1:3 Олейников – 55'     1:4 Обляков – 64'     1:5 Кисляк – 67'     2:5 Лепский – 84'    

На 55-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников сократил отставание самарцев.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с сильнейшей командой в паре «Зенит» — «Спартак».

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
