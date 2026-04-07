Гонду сделал хет-трик за ЦСКА в седьмом матче. В «Зените» у форварда был дубль за 51 игру
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду сделал свой первый хет-трик в России. 24-летний аргентинец забил три гола в ворота «Крыльев Советов» в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 5:1 в пользу армейцев.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4' 0:2 Гонду – 35' 0:3 Гонду – 51' 1:3 Олейников – 55' 1:4 Обляков – 64' 1:5 Кисляк – 67' 2:5 Лепский – 84'
Форвард отличился на четвёртой, 35-й и 51-й минутах.
Лусиано перешёл в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно. За московский клуб на его счету четыре гола в семи матчах. За сине-бело-голубых Гонду играл с лета 2024 года. В 51 матче он забил 13 голов, оформив один дубль.
До этого футболист делал хет-трик в составе аргентинского «Сармьенто» – в феврале 2023 года.
