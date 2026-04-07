«Уникальная техника, отличающаяся от современных тенденций». L'Équipe — о Сафонове в «ПСЖ»

Французское издание L'Équipe подробно разобрало технику игры российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, который в последних матчах выиграл конкуренцию за место в стартовом составе у французского вратаря Люка Шевалье.

«Уникальная техника на линии ворот, старомодные выносы мяча кулаками и длинные вбросы: поэтому Сафонов — вратарь, сильно отличающийся от современных тенденций. Матвей Сафонов выделяется нетипичной техникой российской школы, где эффективность преобладает над точностью. В отличие от современных стандартов, он предпочитает инстинкт, силу на линии ворот и длинные вбросы, напоминающие старые методы.

Несмотря на некоторые заметные ошибки, его менталитет позволил ему стать основным вратарём в Париже в 27 лет. В среду он встретится с «Ливерпулем» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Летом 2024 года он ворвался на парижскую сцену. Эта эффектная причёска с хвостиком, внушительная трансферная сумма (€ 20 млн), а затем, сразу же, интервью, где он заявил: «Я не считаю себя вторым номером». Матвей Сафонов в современном футболе, и особенно в защищённом мире «ПСЖ», — уникальная фигура», — говорится в материале L'Équipe.