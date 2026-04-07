Тренер «ПСЖ» Энрике ответил, сыграет ли Баркола с «Ливерпулем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике подтвердил, что нападающий Брэдли Баркола пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».

— Баркола возобновил полноценные тренировки. Означает ли это, что он будет в составе?

— Нет, Брэдли продолжает восстанавливаться и не сыграет завтра. Он частично принял участие в тренировочном занятии в понедельник, сегодня был с командой всё время, но ему ещё нужно набрать оптимальную форму. Мы пытаемся создать подходящие условия для всех игроков, и только от самого Баркола зависит, будет ли он готов, — приводит слова Энрике L'Équipe.

Ранее Баркола получил серьёзное растяжение связок правой лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси», который завершился со счётом 3:0 в пользу парижан.