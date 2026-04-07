Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Тренер «ПСЖ» Энрике ответил, сыграет ли Баркола с «Ливерпулем»

Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике подтвердил, что нападающий Брэдли Баркола пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Баркола возобновил полноценные тренировки. Означает ли это, что он будет в составе?
— Нет, Брэдли продолжает восстанавливаться и не сыграет завтра. Он частично принял участие в тренировочном занятии в понедельник, сегодня был с командой всё время, но ему ещё нужно набрать оптимальную форму. Мы пытаемся создать подходящие условия для всех игроков, и только от самого Баркола зависит, будет ли он готов, — приводит слова Энрике L'Équipe.

Ранее Баркола получил серьёзное растяжение связок правой лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси», который завершился со счётом 3:0 в пользу парижан.

