ЦСКА вышел в финал Пути регионов Кубка России, одолев «Крылья Советов». У Гонду — хет-трик

Сегодня, 7 апреля, завершился матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Солидарность Самара Арена», одержали армейцы со счётом 5:2. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Пути регионов.

На четвёртой минуте нападающий гостей Лусиано Гонду открыл счёт. На 35-й минуте Гонду оформил дубль, а на 51-й сделал хет-трик. На 55-й минуте форвард Иван Олейников сократил отставание «Крыльев Советов». На 64-й минуте полузащитник Иван Обляков вернул армейцам былое преимущество. На 67-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил пятый гол ЦСКА. На 84-й минуте защитник Иван Лепский отыграл один мяч самарцев, установив окончательный счёт — 5:2.

В финале Пути регионов армейский клуб сыграет с победителем пары «Зенит» — «Спартак».

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.