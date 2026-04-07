Тренер «ПСЖ» Энрике рассказал о ходе восстановления Руиса после травмы

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» прокомментировал нынешнее состояние полузащитника Фабиана Руиса.

«Когда игрок получает травму, мы должны дождаться его возвращения. Это важно. Мы стараемся как можно быстрее возвращать футболистов в строй, но Фабиан до сих пор не тренировался с группой. Он добился большого прогресса, мы общаемся почти каждый день, он на правильном пути, но ему ещё нужно немного времени, чтобы восстановиться полностью», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Руис получил травму колена 20 января в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:2).