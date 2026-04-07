«Вспомнились Бартез и Белл». Во Франции сравнили Сафонова с двумя экс-вратарями прошлого

Эрик Аллибер, тренер вратарей «Тулузы», рассказал, что техника российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова при исполнении передач на дальнее расстояние напоминает ему манеру игры двух экс-голкиперов прошлых лет Фабьена Бартеза и Жозеф-Антуана Белла.

«Что действительно отличает его от нынешних коллег, так это умение выбивать мяч далеко в поле. Он делает это нечасто, но когда я видел, как он в Лиге 1 отдаёт длинные пасы, мне вспомнились Фабьен Бартез или Жозеф-Антуан Белл в 1980-х и 1990-х годах.

Этому сейчас не учат в молодёжных программах, а жаль, потому что это действительно экономит время. Возможно, Сафонов сможет возродить эту тенденцию!» — заявил Аллибер в интервью L'Équipe.