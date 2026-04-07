«Реал» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 7 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» (Испания) и мюнхенская «Бавария» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал»: Лунин, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Каррерас, Вальверде, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Та, Юпамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.