Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 7 апреля, календарь, таблица

Сегодня, 7 апреля, состоялся один матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Кубка России на 7 апреля:
Второй раунд 1/2 финала Пути регионов:
«Крылья Советов» Самара — ПФК ЦСКА Москва — 2:5.
Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с сильнейшей командой в паре «Зенит» — «Спартак».
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.