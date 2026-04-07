Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 7 апреля, календарь, таблица

Сегодня, 7 апреля, состоялся один матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России на 7 апреля:

Второй раунд 1/2 финала Пути регионов:

«Крылья Советов» Самара — ПФК ЦСКА Москва — 2:5.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с сильнейшей командой в паре «Зенит» — «Спартак».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.