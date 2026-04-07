Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: «Зенит» претендует на оба трофея, но может остаться без Кубка и чемпионства

Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересный во всех отношениях матч «Зенита» и «Спартака» среди недели. Завтрашний матч и покажет, может «Спартак» остаться без трофея или нет. В РПЛ третье место для «Спартака» было бы вполне успешным результатом в ситуации, когда команду лихорадит и нет стабильности. Пришёл новый тренер, строится новая команда. Третье место — было бы неплохо. Думаю, это задача минимум на данный момент. В Кубке ещё есть варианты.

«Зенит» фаворит в завтрашнем матче. Вопрос — хватит ли «Зенит» на матчи со «Спартаком» и «Краснодаром». Оба матча важны. «Зенит» в свой «второй» юбилейный год хочет взять какой-то из трофеев. Претендует на оба, но может остаться без Кубка и чемпионства. «Краснодар» пока выглядит стабильнее, ярче и интереснее. Но всё решится в последних турах. Предполагаю, что завтра будет минимальная победа «Зенита», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android