Нигматуллин: «Зенит» претендует на оба трофея, но может остаться без Кубка и чемпионства

Бывший вратарь «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».

«Интересный во всех отношениях матч «Зенита» и «Спартака» среди недели. Завтрашний матч и покажет, может «Спартак» остаться без трофея или нет. В РПЛ третье место для «Спартака» было бы вполне успешным результатом в ситуации, когда команду лихорадит и нет стабильности. Пришёл новый тренер, строится новая команда. Третье место — было бы неплохо. Думаю, это задача минимум на данный момент. В Кубке ещё есть варианты.

«Зенит» фаворит в завтрашнем матче. Вопрос — хватит ли «Зенит» на матчи со «Спартаком» и «Краснодаром». Оба матча важны. «Зенит» в свой «второй» юбилейный год хочет взять какой-то из трофеев. Претендует на оба, но может остаться без Кубка и чемпионства. «Краснодар» пока выглядит стабильнее, ярче и интереснее. Но всё решится в последних турах. Предполагаю, что завтра будет минимальная победа «Зенита», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.