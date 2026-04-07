Полузащитник «Торпедо» Колтаков успешно перенёс операцию после разрыва «крестов»

Полузащитник московского «Торпедо» Алексей Колтаков успешно перенёс операцию по реконструкции передней крестообразной связки правого коленного сустава в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Операция прошла успешно. Алексей пробудет в мюнхенской клинике под наблюдением профессора Херберта до 10 апреля. Затем в сопровождении моего коллеги Яна Гобедашвили игрок вернётся в Москву и будет продолжать восстановление под контролем нашего клубного медицинского штаба», — приводит слова главного врача «Торпедо» Кирилла Иванова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл шесть матчей во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.