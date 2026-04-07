Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Полузащитник «Торпедо» Колтаков успешно перенёс операцию после разрыва «крестов»

Полузащитник «Торпедо» Колтаков успешно перенёс операцию после разрыва «крестов»
Полузащитник московского «Торпедо» Алексей Колтаков успешно перенёс операцию по реконструкции передней крестообразной связки правого коленного сустава в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Операция прошла успешно. Алексей пробудет в мюнхенской клинике под наблюдением профессора Херберта до 10 апреля. Затем в сопровождении моего коллеги Яна Гобедашвили игрок вернётся в Москву и будет продолжать восстановление под контролем нашего клубного медицинского штаба», — приводит слова главного врача «Торпедо» Кирилла Иванова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл шесть матчей во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.

