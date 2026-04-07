Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Круговой высказался о разгромной победе ЦСКА над «Крыльями» в Кубке России

Комментарии

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о победе армейцев над «Крыльями Советов» (5:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'     0:2 Гонду – 35'     0:3 Гонду – 51'     1:3 Олейников – 55'     1:4 Обляков – 64'     1:5 Кисляк – 67'     2:5 Лепский – 84'    

«Всех болельщиков ЦСКА с победой. Уверенная победа, очень важная. Двигаемся дальше. Увидимся скоро уже здесь», — сказал Круговой в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Кубка России по футболу.

В субботу, 18 апреля, армейцы вновь сыграют с «Крыльями Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встреча пройдёт в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Перед этим ЦСКА дома примет «Сочи».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android