Данил Круговой высказался о разгромной победе ЦСКА над «Крыльями» в Кубке России

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о победе армейцев над «Крыльями Советов» (5:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Всех болельщиков ЦСКА с победой. Уверенная победа, очень важная. Двигаемся дальше. Увидимся скоро уже здесь», — сказал Круговой в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Кубка России по футболу.

В субботу, 18 апреля, армейцы вновь сыграют с «Крыльями Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встреча пройдёт в рамках 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Перед этим ЦСКА дома примет «Сочи».