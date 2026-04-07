«Спортинг» — «Арсенал»: стартовые составы команд на четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 7 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» (Португалия) и лондонский «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Спортинг»: Силва, Дьоманде, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Симойнш, Морита, Гонсалвеш, Катамо, Тринкан, Суарес.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Субименди, Райс, Эдегор, Троссард, Мадуэке, Дьёкереш.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». На стадии 1/8 финала «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» (0:3, 5:0). На аналогичном этапе «канониры» оказались сильнее «Байера» (1:1, 2:0).