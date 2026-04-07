Нигматуллин: этот сезон очень странный для судей — скандалы сопровождают каждый тур

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, что слова генерального и спортивного директоров «Спартака», которые просили уважения от судей, может повторить любая команда. Разве что кроме «Зенита». Потому что их судьи уважают точно. Подразумевается, что в каждом туре странное судейство со странными решениями. Судебные скандалы сопровождают каждый тур. Уже давно к этому привыкли все. Привыкли, что будет скандал, какое-нибудь нелепое решение с нелепой трактовкой. С чем это связано? Наверное, это связано с низкой квалификацией арбитров. К сожалению, из-за этой низкой квалификации несколько арбитров из первого дивизиона сейчас находятся под следствием.

Не хочу говорить, что это предумышленные ошибки. Но их слишком много, чтобы говорить о низкой квалификации. Этот сезон очень странный для судей: из-за их трактовок и нестабильности в работе», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.