ЦСКА выиграл три матча подряд впервые с октября

ЦСКА выиграл три матча подряд впервые с конца октября. Сегодня, 7 апреля, армейцы одержали победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Ранее ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» (3:1) и «Акрон» (2:1) в Мир Российской Премьер-Лиге. Трёх побед подряд у армейцев не было с конца октября – тогда они выиграли у «Акрона» (3:2) в Кубке, у «Крыльев» (1:0) и «Пари НН» (2:0) в чемпионате России.

Команда Фабио Челестини вышла в финал Пути регионов, где встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак».

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.