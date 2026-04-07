ЦСКА выиграл три матча подряд впервые с октября
ЦСКА выиграл три матча подряд впервые с конца октября. Сегодня, 7 апреля, армейцы одержали победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4' 0:2 Гонду – 35' 0:3 Гонду – 51' 1:3 Олейников – 55' 1:4 Обляков – 64' 1:5 Кисляк – 67' 2:5 Лепский – 84'
Ранее ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» (3:1) и «Акрон» (2:1) в Мир Российской Премьер-Лиге. Трёх побед подряд у армейцев не было с конца октября – тогда они выиграли у «Акрона» (3:2) в Кубке, у «Крыльев» (1:0) и «Пари НН» (2:0) в чемпионате России.
Команда Фабио Челестини вышла в финал Пути регионов, где встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак».
После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.
