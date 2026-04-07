Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Футбол Новости

ЦСКА выиграл три матча подряд впервые с октября

Комментарии

ЦСКА выиграл три матча подряд впервые с конца октября. Сегодня, 7 апреля, армейцы одержали победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'     0:2 Гонду – 35'     0:3 Гонду – 51'     1:3 Олейников – 55'     1:4 Обляков – 64'     1:5 Кисляк – 67'     2:5 Лепский – 84'    

Ранее ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» (3:1) и «Акрон» (2:1) в Мир Российской Премьер-Лиге. Трёх побед подряд у армейцев не было с конца октября – тогда они выиграли у «Акрона» (3:2) в Кубке, у «Крыльев» (1:0) и «Пари НН» (2:0) в чемпионате России.

Команда Фабио Челестини вышла в финал Пути регионов, где встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак».

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

ЦСКА раскатал «Крылья» в Кубке! Гонду сделал хет-трик, Обляков красиво перебросил вратаря
Видео
ЦСКА раскатал «Крылья» в Кубке! Гонду сделал хет-трик, Обляков красиво перебросил вратаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android