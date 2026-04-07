Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о прогрессе нападающего «Ливерпуля» Экитике

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» высказался о нападающем мерсисайдцев Уго Экитике, который ранее выступал за парижан.

«Обычно я не говорю об игроках, которые не являются частью нашей команды, но он прошёл здесь большой путь, добился успеха в Германии, затем в «Ливерпуле», а сейчас он футболист сборной. Уго значительно прибавил, что вполне естественно, ведь он был очень молод, когда играл здесь. Но сейчас не время говорить об игроках «Ливерпуля», — приводит слова Энрике L'Équipe.

В текущем сезоне форвард принял участие в 43 матчах во всех соревнованиях, забив 17 мячей и сделав шесть результативных передач.