Челестини высказался о крупной победе ЦСКА над «Крыльями Советов» и хет-трике Гонду

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о победе армейцев над «Крыльями Советов» (5:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Хет-трик оформил нападающий красно-синих Лусиано Гонду.

— С кем бы хотелось сыграть в следующем этапе? Со «Спартаком» или «Зенитом»?

— Оба — отличные, большие клубы. В любом случае нас ждёт очень сложный матч. Мне без разницы. Самое главное — мы уже там. Чтобы выиграть Кубок, нам всё равно придётся обыгрывать и «Спартак», и «Зенит», а также «Динамо» или «Краснодар». Мы прекрасно понимаем, что впереди два очень тяжёлых матча, поэтому соперник не имеет значения.

— Гонду забивает все голы в Самаре. В субботу «Акрону», сегодня «Крыльям Советов». Можно ли сказать, что это его город?

— Не знаю. Самое важное, что Лусиано разблокировался. Нападающий — это особенный игрок. У него есть свои моменты, он живёт своими фазами. До этого он не забивал, и для его психологического состояния, да и для команды, очень важно иметь такого нападающего, как Лусиано, который забивает голы. Но он также понимает, что за его спиной есть Мусаев, который борется за место в составе и тоже забивает. Поэтому мы очень довольны, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».