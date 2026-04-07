Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Челестини высказался о крупной победе ЦСКА над «Крыльями Советов» и хет-трике Гонду

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о победе армейцев над «Крыльями Советов» (5:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Хет-трик оформил нападающий красно-синих Лусиано Гонду.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'     0:2 Гонду – 35'     0:3 Гонду – 51'     1:3 Олейников – 55'     1:4 Обляков – 64'     1:5 Кисляк – 67'     2:5 Лепский – 84'    

— С кем бы хотелось сыграть в следующем этапе? Со «Спартаком» или «Зенитом»?
— Оба — отличные, большие клубы. В любом случае нас ждёт очень сложный матч. Мне без разницы. Самое главное — мы уже там. Чтобы выиграть Кубок, нам всё равно придётся обыгрывать и «Спартак», и «Зенит», а также «Динамо» или «Краснодар». Мы прекрасно понимаем, что впереди два очень тяжёлых матча, поэтому соперник не имеет значения.

— Гонду забивает все голы в Самаре. В субботу «Акрону», сегодня «Крыльям Советов». Можно ли сказать, что это его город?
— Не знаю. Самое важное, что Лусиано разблокировался. Нападающий — это особенный игрок. У него есть свои моменты, он живёт своими фазами. До этого он не забивал, и для его психологического состояния, да и для команды, очень важно иметь такого нападающего, как Лусиано, который забивает голы. Но он также понимает, что за его спиной есть Мусаев, который борется за место в составе и тоже забивает. Поэтому мы очень довольны, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

