Капитан сборной Германии Киммих: не рад тому, что Италия не вышла на ЧМ-2026

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о непопадании национальной команды Италии на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы проиграли сборной Боснии и Герцеговине в стыковом матче (1:1, 1:4 пен.).

«По-моему, это уже третий чемпионат мира, который Италия пропускает, но в то же время они выиграли чемпионат Европы. Нельзя об этом забывать. Мы его не выигрывали. За последнее десятилетие мы выиграли только Кубок конфедераций, так что, возможно, я не самый подходящий человек, чтобы об этом говорить, но, конечно, я всегда надеюсь, что Италия будет играть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

Италия – великая страна с отличными игроками, которых я хотел бы видеть на чемпионате мира, поэтому я не рад тому, как всё получилось», – приводит слова Киммиха Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport.