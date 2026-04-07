Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Капитан сборной Германии Киммих: не рад тому, что Италия не вышла на ЧМ-2026

Капитан сборной Германии Киммих: не рад тому, что Италия не вышла на ЧМ-2026
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о непопадании национальной команды Италии на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы проиграли сборной Боснии и Герцеговине в стыковом матче (1:1, 1:4 пен.).

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

«По-моему, это уже третий чемпионат мира, который Италия пропускает, но в то же время они выиграли чемпионат Европы. Нельзя об этом забывать. Мы его не выигрывали. За последнее десятилетие мы выиграли только Кубок конфедераций, так что, возможно, я не самый подходящий человек, чтобы об этом говорить, но, конечно, я всегда надеюсь, что Италия будет играть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

Италия – великая страна с отличными игроками, которых я хотел бы видеть на чемпионате мира, поэтому я не рад тому, как всё получилось», – приводит слова Киммиха Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport.

