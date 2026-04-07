Тренер «Крыльев» — о поражении от ЦСКА: количество атак у наших ворот было неприемлемым

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о поражении самарцев от ЦСКА (2:5) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Кубок для нас закончился в этом году. Надеюсь, мы так неорганизованно больше не будем выглядеть, у нас есть несколько дней это поправить. Впереди очень важный матч, хочу увидеть такое же количество болельщиков, но команда будет другой.

Мы стремились победить, должны были компактно играть в обороне и отвечать быстрыми атаками. Если количество моментов, которые мы создали, было нормальным, то количество атак у наших ворот было неприемлемым», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».