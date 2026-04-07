Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев» — о поражении от ЦСКА: количество атак у наших ворот было неприемлемым

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о поражении самарцев от ЦСКА (2:5) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4'     0:2 Гонду – 35'     0:3 Гонду – 51'     1:3 Олейников – 55'     1:4 Обляков – 64'     1:5 Кисляк – 67'     2:5 Лепский – 84'    

«Кубок для нас закончился в этом году. Надеюсь, мы так неорганизованно больше не будем выглядеть, у нас есть несколько дней это поправить. Впереди очень важный матч, хочу увидеть такое же количество болельщиков, но команда будет другой.

Мы стремились победить, должны были компактно играть в обороне и отвечать быстрыми атаками. Если количество моментов, которые мы создали, было нормальным, то количество атак у наших ворот было неприемлемым», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
