Ушёл из жизни Мирча Луческу

Известный румынский тренер Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил журналист Эмануэль Рошу в Х.

«Трагическая новость. Мирча Луческу скончался. Он оставил после себя целую вселенную. Да упокоит бог его душу. Менее двух недель назад он, несмотря на болезнь, возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф чемпионата мира с Турцией», — написал румынский журналист.

Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Тренеру был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.

За годы тренерской карьеры Луческу успел потренировать киевское «Динамо», «Шахтёр», «Зенит» и сборную Румынии, которая и стала последним местом работы специалиста.

Луческу является самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов и сборных. Вместе со своими командами завоевал 35 трофеев, только Хосеп Гвардиола (40) и Алекс Фергюсон (49) выиграли больше.