CTA признал, что защитника «Барселоны» Мартина нужно было удалить в матче с «Атлетико»

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал, что арбитр Матео Бускетс Феррер в матче 30-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» (1:2) ошибся, отменив удаление защитника сине-гранатовых Херарда Мартина.

На 46-й минуте игрок каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмаде, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи показал Мартину красную карточку, но заменил её на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

«Это было серьёзное нарушение правил, независимо от того, кто первым коснулся мяча. Правильным дисциплинарным наказанием должна была стать красная карточка.

VAR не должен был вмешиваться, поскольку это было правильное решение, принятое арбитром в поле. Рекомендация VAR о пересмотре эпизода привела к неправильной корректировке действия, которое было правильно оценено на поле. Арбитр должен был придерживаться своего первоначального решения», – приводит решение СТА AS.