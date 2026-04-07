«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Мирчи Луческу

«Зенит» в официальном телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким бывшего тренера команды Мирчи Луческу, который скончался на 81-м году жизни.

«Бывший главный тренер сине-бело-голубых ушёл из жизни 7 апреля 2026 года. Специалист возглавил «Зенит» в мае 2016-го, и уже в первом официальном матче у руля команды завоевал трофей — Суперкубок России. Под его руководством сине-бело-голубые одержали легендарную победу в матче с «Маккаби», уступая в счёте 0:3, а также провели первую официальную игру на «Газпром Арене», победив «Урал» — 2:0.

Мирча Луческу — один из самых титулованных европейских тренеров. 12 раз команды, которыми он руководил, становились чемпионами своих стран, а всего в активе его подопечных — более 30 трофеев.

Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося тренера», — сказано в сообщении клуба с берегов Невы.