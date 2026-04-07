Федерация футбола Румынии выразила соболезнования семье Луческу

Пресс-служба Федерация футбола Румынии выразила соболезнования семье бывшего главного тренера национальной команды Мирчи Луческу. Специалист ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Под его руководством сборная уступила Турции (0:1) в стыковых матчах за выход на чемпионат мира — 2026.

«Федерация футбола Румынии выражает глубочайшее сожаление в связи со смертью человека, который был, есть и останется настоящей легендой: Мирчи Луческу», — говорится в заявлении Федерации футбола Румынии на официальном сайте.

Кроме того, сообщается, что федерация приостановила поиски нового главного тренера на неопределённое время, а ближайшие матчи в стране начнутся с минуты молчания в память о тренере.

