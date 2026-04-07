Обнажённый мужчина пробежал перед автобусом «Реала» и полицией
Необычный инцидент произошёл перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Обнажённый мужчина выбежал на дорогу, по которой проезжал автобус мадридской команды.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Перерыв
0 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'
Причины подобного поступка не называются, но тело мужчины было раскрашено каким-то символом. Полицейский пинком пытался остановить беглеца, но не сумел попасть. Мужчина пробежал дальше, пытаясь развернуть флаг. На этом видео заканчивается.
Первый матч между «Реалом» и «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответная игра — на «Альянц Арене» в Мюнхене 15 апреля.
