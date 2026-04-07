Симеоне — Гризманну: ты человек, достойный восхищения, общество нуждается в таких людях

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне обратился к нападающему Антуану Гризманну на пресс-конференции перед первым матчем с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. 35-летний форвард покинет клуб по окончании сезона и перейдёт в «Орландо Сити» из МЛС. Встреча пройдёт завтра, 8 апреля, в 22:00 мск.

«Прежде чем ответить на все вопросы, я хотел бы как тренер и как болельщик «Атлетико» воспользоваться возможностью присутствуя на сегодняшней пресс-конференции вместе с Антуаном, чтобы поблагодарить за всю работу и смирение. Ты человек, достойный восхищения современной молодёжи, общество нуждается в таких людях.

Спасибо за всё, что ты делал и продолжаешь делать для нас, за всё, что я прошу продолжать делать. Спасибо тебе за преданность делу, за твоё поведение как профессионала и как личности, зная, как сохранить прекрасные отношения, которые сложились у нас в семье, не переходя тонкую грань между отношениями тренера и игрока и дружбой. Я вижу в тебе прежде всего игрока, а потом друга.

Осталось восемь матчей в чемпионате, один матч в Кубке Испании, и, даст бог, мы сыграем ещё пять матчей в Лиге чемпионов. Так что я хочу, чтобы ты продолжал получать удовольствие. Я очень тебя люблю. Если бы сегодня здесь был любой болельщик «Атлетико», он сказал бы то же самое. Я полностью солидарен с ними.

Я твой тренер, и ты знаешь, что, если завтра ты не будешь работать, тебя заменят. Прости, я просто хотел сказать эти слова (сдерживает слёзы)», – приводит слова Симеоне Atletico Universe в социальной сети Х.