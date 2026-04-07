Нойер сравнялся с Месси по числу матчей Лиги чемпионов в стартовом составе

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер принимает участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Это 136-я игра немецкого вратаря в стартовом составе мюнхенцев в главном клубном турнире Старого Света. Он сравнялся с бывшим нападающим «Барселоны» Лионелем Месси по числу игр в ЛЧ в стартовом составе одной команды, сообщает Opta.

Больше всего матчей в стартовом составе одного клуба в Лиге чемпионов провёл экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс (149).

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.