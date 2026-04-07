«Спортинг» — «Арсенал»: первый тайм матча 1/4 финала Лиги чемпионов завершился без голов

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются лиссабонский «Спортинг» (Португалия) и лондонский «Арсенал» (Англия). Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». На стадии 1/8 финала «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» (0:3, 5:0). На аналогичном этапе «канониры» оказались сильнее «Байера» (1:1, 2:0).