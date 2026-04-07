Главная Футбол Новости

«Спортинг» — «Арсенал»: первый тайм матча 1/4 финала Лиги чемпионов завершился без голов

«Спортинг» — «Арсенал»: первый тайм матча 1/4 финала Лиги чемпионов завершился без голов
В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются лиссабонский «Спортинг» (Португалия) и лондонский «Арсенал» (Англия). Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 90+1'    

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

Второй матч между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс». На стадии 1/8 финала «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» (0:3, 5:0). На аналогичном этапе «канониры» оказались сильнее «Байера» (1:1, 2:0).

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арсенал» забил «Спортингу» в добавленное время! Лондонцы ближе к 1/4 финала ЛЧ. LIVE
Live
«Арсенал» забил «Спортингу» в добавленное время! Лондонцы ближе к 1/4 финала ЛЧ. LIVE
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
