Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Дино Баджо: лучшие игроки уезжают в Испанию, Англию или Францию. Остальные — в Италию

Бывший футболист сборной Италии Дино Баджо поделился воспоминаниями об итальянской Серии А образца 1990-х годов.

«Все хотели сюда приехать. Здесь были лучшие иностранные игроки. Их было меньше, но они были мирового класса. Клубы были более избирательными. Наряду с Премьер-лигой, мы были самым конкурентоспособным чемпионатом. Серия А была прекрасна. Голландцы в «Милане» — Марко ван Бастен, Руд Гуллит, Франк Райкард, «Интер» с немцами — Лотар Маттеус, Андреас Бреме и Юрген Клинсманн, а также бразильцы в 80-е — Зико и Пауло Фалькао, а ещё обладатели «Золотого мяча»… Сегодня лучшие игроки уезжают в Испанию, Англию или Францию. Остальные — в Италию», — приводит слова Баджо AS.

Материалы по теме
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
