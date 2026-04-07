«Прощайте, Мистер». «Шахтёр» выразил соболезнования в связи со смертью Луческу

Пресс-служба украинского «Шахтёра» простилась с бывшим главным тренером команды Мирчей Луческу. Специалист ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

«Прощайте, Мистер… 7 апреля ушёл из жизни легендарный тренер Мирча Луческу. Футбольный клуб «Шахтёр» выражает глубочайшие соболезнования семье Мирчи Луческу. Спасибо за всё, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола. Почивайте с миром, Великий Тренер», — говорится в сообщении пресс-службы «Шахтёра» в соцсети X.

Луческу был госпитализирован после ухудшения состояния на тренировке сборной Румынии. Специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось, и Луческу ввели в искусственную кому.