Дино Баджо рассказал, какой тренер оказал на него наибольшее влияние

Бывший футболист сборной Италии Дино Баджо ответил, какой тренер повлиял на него в наибольшей степени.

«Арриго Сакки. Первый в списке, намного выше всех остальных. Личность, техника, манеры вне поля, уважение, тактика… Он навсегда изменил футбол на международном уровне. Гвардиола многое перенял от него, Анчелотти — его протеже. Карлетто не так уж сильно отличался от Сакки, поэтому у меня уже было преимущество в «Парме» благодаря ему. Да, возможно, он дал мне больше ответственности, но у меня уже была отлаженная система работы. В один год мы заняли второе место в лиге. Сегодня это немыслимо. Та «Парма» часто побеждала и в международных матчах», — приводит слова Баджо AS.