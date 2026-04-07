Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Турецкая федерация футбола выразила соболезнования в связи со смертью Луческу

Комментарии

Турецкая федерация футбола (TFF) выразила соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу. Румынский специалист работал в Турции с «Галатасараем» и «Бешикташем», а также возглавлял национальную команду Турции.

«Мирча Луческу, бывший тренер сборных Турции и Румынии, скончался в возрасте 80 лет в больнице после серии проблем с сердцем.

Румынский тренер выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем» в 2000 году и чемпионат Суперлиги в сезоне-2001/2002, работая в Турции. В следующем сезоне он привёл «Бешикташ» к победе в чемпионате Суперлиги в год 100-летия клуба.

Имея опыт работы с различными командами в своей родной Румынии и Италии, а также на Украине и в России, румынский специалист занимал пост главного тренера сборной Турции с 2017 по 2019 год. Мирча Луческу, внёсший значительный вклад в обновление поколения игроков и привлечение новых имён в национальную команду, был тренером, который дал Ирфану Кахведжи, Мериху Демиралу, Мерту Мюльдюру и Зеки Челику первые шансы в составе сборной, которые вошли в состав команды, прошедшей квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

Турецкая футбольная федерация выражает глубокую скорбь в связи со смертью Мирчи Луческу и выражает соболезнования его семье, близким, Румынской футбольной федерации, а также клубам «Бешикташ» и «Галатасарай».

Вклад господина Луческу в турецкий футбол, как на уровне национальной команды, так и на клубном уровне, никогда не будет забыт и всегда будет вспоминаться с восхищением», — говорится в заявлении федерации в социальной сети Х.

