Челестини лаконично объяснил, почему Жоао Виктор перестал попадать в состав ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил непопадание бразильского защитника Жоао Виктора в стартовый состав. В трёх последних матчах футболист дважды вышел на замену во втором тайме и один раз провёл всю игру в запасе.

— Почему Жоао Виктор в последнее время не выходит в стартовом составе?

— Потому что Матвей Лукин и Кирилл Данилов проводят хорошую работу. Это моё решение, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России армейцы разгромили «Крылья Советов» (5:2). В воскресенье, 12 апреля, красно-синие примут на своём поле «Сочи» в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.