Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Полузащитник «Ливерпуля» Вирц: мы верим в Слота, хотим показать максимум в игре с «ПСЖ»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» высказался о вере команды в главного тренера Арне Слота.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«В нынешнем сезоне мы уже показали, что хороши в больших матчах. Особенно это касается Лиги чемпионов. Игры с «Галатасараем» в предыдущем раунде были непростыми, это крепкая команда. Мы верим в себя.

В нашей команде играют мастера с сильным характером под руководством грамотного тренера. Он старается наилучшим образом подготовить нас к матчу. Мы верим в свои силы, ответная встреча пройдёт для нас дома, что может стать преимуществом. Мы стараемся выкладываться по максимуму, чтобы достичь хорошего результата.

Играем ли мы за нашего тренера? Да, конечно. Мы верим в нашего тренера. Команда должна верить в него, ведь вместе с ним эти футболисты стали чемпионами в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне мы провели немало замечательных матчей. Хотим, чтобы наше положение было лучше, но всё складывается так, как складывается, однако нам ещё есть за что бороться. Мы верим в тренера и завтра хотим показать свой максимум», — приводит слова Вирца BBC.

Материалы по теме
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
Дерби «Спартака», перепалка Дзюбы с Акинфеевым, мат Евсеева. Главные события тура РПЛ
