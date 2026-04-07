Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гризманн: многим обязан Симеоне, благодаря ему я достиг уровня, о котором даже не мечтал

Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметил важную роль главного тренера команды Диего Симеоне в своей карьере.

«Я могу открыть сердце своим детям, жене, Чоло (Симеоне. — Прим. «Чемпионата») и его семье. Только с ними я могу быть по-настоящему открытым. Я многим ему обязан, я достиг в футболе того уровня, о котором даже не мечтал.

Во-первых, стоит сказать спасибо «Реалу Сосьедад», а во-вторых, Чоло, благодаря которому я многому научился. Кроме того, я восхищаюсь им как человеком, я люблю его. Для меня играть за него – это честь, привилегия и удовольствие», – приводит слова Гризманна AS.

Напомним, 35-летний форвард покинет «Атлетико» по окончании сезона и перейдёт в «Орландо Сити» из МЛС.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android