«Реал» — «Бавария»: Мбаппе отыграл один мяч «сливочных» на 74-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Реал» (Испания) и мюнхенская «Бавария» (Германия). Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступает Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). На данный момент счёт 2:1 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

На 74-й минуте Килиан Мбаппе отыграл один мяч «сливочных». Ранее, на 41-й минуте, Луис Диас открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд. На 46-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество немецкой команды.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.