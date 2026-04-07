Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Гарри Кейн вошёл в топ-10 по числу голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

Таким образом, в активе англичанина теперь 51 мяч в 67 встречах главного еврокубкового турнира. Кейн обошёл Мохамеда Салаха и Тьерри Анри, у которых по 50 забитых голов. Тем самым Гарри вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 32-летний Кейн провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Появилась важная информация относительно будущего Гарри Кейна в «Баварии»
