Гарри Кейн вошёл в топ-10 по числу голов в Лиге чемпионов
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу мюнхенского клуба.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
Таким образом, в активе англичанина теперь 51 мяч в 67 встречах главного еврокубкового турнира. Кейн обошёл Мохамеда Салаха и Тьерри Анри, у которых по 50 забитых голов. Тем самым Гарри вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне 32-летний Кейн провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и пятью результативными передачами.
