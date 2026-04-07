Эдуард Мор: в матче с ЦСКА «Крылья Советов» попали под самый настоящий каток
Поделиться
Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА (2:5).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 4' 0:2 Гонду – 35' 0:3 Гонду – 51' 1:3 Олейников – 55' 1:4 Обляков – 64' 1:5 Кисляк – 67' 2:5 Лепский – 84'
«Самарцы попали под самый настоящий каток. Армейцы сыграли очень хорошо, они показали ту игру, которую от них ждали с самого начала марта», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
В финале Пути регионов армейский клуб сыграет с победителем пары «Зенит» — «Спартак».
Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
00:21
-
00:13
-
00:13
-
00:10
-
00:09
-
00:02
- 7 апреля 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:39
-
23:34
-
23:26
-
23:25
-
23:12
-
23:06
-
22:57
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:31
-
22:22
-
22:18
-
22:12
-
22:12
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:13
-
21:12