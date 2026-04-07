Эдуард Мор: в матче с ЦСКА «Крылья Советов» попали под самый настоящий каток

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА (2:5).

«Самарцы попали под самый настоящий каток. Армейцы сыграли очень хорошо, они показали ту игру, которую от них ждали с самого начала марта», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В финале Пути регионов армейский клуб сыграет с победителем пары «Зенит» — «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.