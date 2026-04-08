Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Витинья: знаем, что «Ливерпуль» не в лучшей форме, но у них великолепная команда

Полузащитники «ПСЖ» Витинья поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится 8 апреля и начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Вы фаворит в этом четвертьфинале?
– Фаворит – это вы так говорите. В прошлом сезоне вы говорили, что «Ливерпуль» фаворит. Это абсолютно ничего не значит. В таких матчах нет фаворитов. «Ливерпуль» – это «Ливерпуль». Даже если сейчас они не в лучшей форме, это всё равно отличная команда с отличными игроками. Впереди два важных матча. Если мы приложим усилия, то сможем добиться хорошего результата.

– «Ливерпуль» находится под определённым давлением. Это для вас преимущество?
– «Ливерпуль» всегда останется «Ливерпулем». Мы знаем, что они не в лучшей форме. Но мы очень осторожны. У них великолепная команда – против них всегда сложно играть. Мы будем очень сосредоточены, – приводит слова Витиньи L’Equipe.

