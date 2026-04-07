Мбаппе приблизился к Раулю в рейтинге лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мюнхенской «Баварией» (1:2). Этот мяч стал для француза в общей сложности 69-м в данном турнире, он приблизился к бывшему футболисту «Реала» и «Шальке» Раулю Гонсалесу.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
Возглавляет данный рейтинг экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Криштиану Роналду (141), на втором месте списка расположился бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси (129), а топ-3 замыкает Роберт Левандовски (109), ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию», а ныне защищающий цвета сине-гранатовых.
