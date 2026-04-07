Мбаппе приблизился к Раулю в рейтинге лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мюнхенской «Баварией» (1:2). Этот мяч стал для француза в общей сложности 69-м в данном турнире, он приблизился к бывшему футболисту «Реала» и «Шальке» Раулю Гонсалесу.

Возглавляет данный рейтинг экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Криштиану Роналду (141), на втором месте списка расположился бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси (129), а топ-3 замыкает Роберт Левандовски (109), ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию», а ныне защищающий цвета сине-гранатовых.