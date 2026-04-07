Лига чемпионов — 2025/2026: результаты матчей на 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, состоялись два матча в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«Спортинг» — «Арсенал» — 0:1;

«Реал» — «Бавария» — 1:2.

В среду, 8 апреля, состоятся два других матча в рамках четвертьфинала ЛЧ. Французский «Пари Сен-Жермен» примет на своём поле английский «Ливерпуль», а испанская «Барселона» сыграет с «Атлетико» Мадрид. Ответные четвертьфинальные матчи главного клубного турнира континента запланированы на вторник и среду 14 и 15 апреля.