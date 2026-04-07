Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» потерпел второе поражение подряд. Ранее мадридцы уступили «Мальорке» в Примере

Мадридский «Реал» проиграл мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 1:2 и потерпел второе поражение подряд. Ранее «сливочные» уступили «Мальорке» со счётом 1:2 в 30-м туре испанской Ла Лиги.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

После 30 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками. На первой строчке находится «Барселона», набравшая 76 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android