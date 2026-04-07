«Реал» потерпел второе поражение подряд. Ранее мадридцы уступили «Мальорке» в Примере
Мадридский «Реал» проиграл мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 1:2 и потерпел второе поражение подряд. Ранее «сливочные» уступили «Мальорке» со счётом 1:2 в 30-м туре испанской Ла Лиги.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.
После 30 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками. На первой строчке находится «Барселона», набравшая 76 очков.
