«Реал» потерпел второе поражение подряд. Ранее мадридцы уступили «Мальорке» в Примере

Мадридский «Реал» проиграл мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 со счётом 1:2 и потерпел второе поражение подряд. Ранее «сливочные» уступили «Мальорке» со счётом 1:2 в 30-м туре испанской Ла Лиги.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

После 30 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками. На первой строчке находится «Барселона», набравшая 76 очков.