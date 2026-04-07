«Бавария» обыграла «Реал» в матче Лиги чемпионов впервые с 2012 года
Мюнхенская «Бавария» переиграла мадридский «Реал» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для немецкой команды этот успех стал первым над «Реалом» в Лиге чемпионов с апреля 2012 года.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
Тогда «Бавария» переиграла соперника в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счётом 2:1, а в ответном уступила с таким же счётом, но вышла в финал через серию пенальти.
После 2012-го «Бавария» и «Реал» пересекались в Лиге чемпионов в 2014, 2017, 2018 и 2024 годах. «Реал» одержал шесть побед, ещё два матча завершились вничью. Отметим, что в этот период команды играли в товарищеских матчах, в двух из них (в 2015 и 2019 годах) победила «Бавария», в 2016-м — «Реал».
Материалы по теме
