«Бавария» обошла «Реал» по числу побед в очных встречах после первого матча 1/4 финала ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» в 13-й раз победила мадридский «Реал» (2:1). Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
Всего команды провели друг с другом 29 матчей. В активе «Королевского клуба» 12 побед в противостоянии.
Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится в среду, 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. На стадии 1/8 финала «сливочные» оказались сильнее «Манчестер Сити» (3:0, 2:1). На аналогичном этапе мюнхенцы переиграли «Аталанту», одержав две победы с разгромным счётом (6:1, 4:1).
