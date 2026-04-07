«Бавария» обошла «Реал» по числу побед в очных встречах после первого матча 1/4 финала ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» в 13-й раз победила мадридский «Реал» (2:1). Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Всего команды провели друг с другом 29 матчей. В активе «Королевского клуба» 12 побед в противостоянии.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится в среду, 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. На стадии 1/8 финала «сливочные» оказались сильнее «Манчестер Сити» (3:0, 2:1). На аналогичном этапе мюнхенцы переиграли «Аталанту», одержав две победы с разгромным счётом (6:1, 4:1).