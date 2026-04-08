Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера «Зенита» Луческу

Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего главного тренера «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии Мирчи Луческу. Ранее специалисту был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда, а в воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось.

«Президент и совет директоров мадридского «Реала» глубоко скорбят о кончине Мирчи Луческу, бывшего тренера сборных Румынии и Турции. «Реал» выражает свои соболезнования и искренние сочувствие его семье, коллегам, клубам и всем его близким.

Мирча Луческу, тренировавший многочисленные клубы в разных европейских странах, скончался в возрасте 80 лет. Пусть покоится с миром», — говорится в сообщении пресс-службы «Реала» на официальном сайте команды.